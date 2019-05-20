بدء الاعتصام في ساحة رياض الصلح بدعوة من هيئة التنسيق النقابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2019 - 15:45
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رداً على الرئيس الأميركي: الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالإبادة لن يقضيا على إيران
ظريف: كلام ترامب عن محو إيران لا قيمة له ونحذره من لغة التهديد لأنّها غير فعالة ولن تحقق شيئاً
مصدر بوزارة الدفاع اليمنية: عملية 9 رمضان تدشن عمليات عسكرية مقبلة تستهدف بنك أهداف للعدوان يضم 300 هدف
مصدر بوزارة الدفاع اليمنية: الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية في الإمارات والسعودية ومقرات للعدوان في اليمن
مصدر بوزارة الدفاع اليمنية: مرحلة التصدي للعدوان على مشارف تحولات جذرية وكل جريمة سيرتكبها ستقابل بعملية رد
المتحدث باسم الجيش اليمني: ليست المرة الأولى التي تدعي فيها السعودية استهدافنا لمكة وهدفها حشد الدعم لعدوانها على اليمن
المتحدث باسم الجيش اليمني: لا نتردد بالإعلان عن عملياتنا ولا نحتاج لانتظار اجتهادات غير صحيحة تتحدث عن أهدافنا
جمعية الوفاق المعارضة: صفقة بيع القدس وفلسطين خيانة عظمى وسعي نظام البحرين لاستضافتها خروج عن كل الثوابت
مصادر عين التينة للمنار: لقاء الرئيس بري مع ديفيد ساترفيلد استكمل بحث موضوع ترسيم الحدود وهناك تقدم لكن المساعي لم تنته
جلسة للحكومة اللبنانية لاستكمال البحث في بنود وأرقام الموازنة
مصادر المنار: موظفو الجمارك يستثنون من اعتكافهم معاملات البضائع القابلة للتلف كالخضار واللحوم والأدوية
الاتحاد العمالي العام يقبل استقالة بشارة الأسمر ويدعو إلى إطلاق سراحه
الجيش السوري يحبط هجوماً لإرهابيي النصرة على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي ويكبدهم خسائر في العديد والعتاد
الدفاع الروسية: مسلحو النصرة أطلقوا أمس 6 قذائف من إدلب باتجاه قاعدة حميميم وقواتنا الجوية رصدت مواقع إطلاقها ودمرتها
وكالة الأناضول: وزيرا الدفاع التركي والروسي بحثا هاتفياً مستجدات الأوضاع في إدلب والتدابير اللازمة لتهدئة التصعيد هناك
الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق العميد يحيى رسول: الوضع الأمني في بغداد مستقر وقواتنا تعمل ليل نهار لحفظ الأمن
قطر تؤكّد أنّها شحنت إمدادات إضافية من الغاز المسال للإمارات لسد النقص الناجم عن تعطل خط الغاز بين البلدين
المجلس العسكري في السودان: اتفقنا مع قوى الحرية والتغيير على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية
مقتل 32 سجيناً بينهم 24 منتمون لـ"داعش" خلال محاولتهم الهرب من سجن في طاجيكستان
مقتل 7 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن في اعتداء على نقطة تفتيش جنوب مالي
فلاديمير زيلينسكي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لأوكرانيا ويعلن حل البرلمان ويدعو الحكومة للاستقالة
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: على الرئيس الأوكراني الجديد حل قضية دونباس وفقاً لاتفاقية مينسك
مجموعة "غوغل" تعلن عن بدء تعليق علاقاتها مع مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات
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بدء الاعتصام في ساحة رياض الصلح بدعوة من هيئة التنسيق النقابية
منذ 25 mins
20 May، 2019
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بدء الاعتصام في ساحة رياض الصلح بدعوة من هيئة التنسيق النقابية
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