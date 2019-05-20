“تيار الوفاء وحركة حق”: انكشف الدور الخطير للنظام البحريني بالتآمر على القضية الفلسطينية

استنكر “تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحرّيات والديمقراطية(حق)” البحرينيان المعارضان في بيان مشترك لهما “استضافة النظام الخليفي الفاقد للشرعية ورشة عمل دولية هدفها تمويل مشاريع استثمارية لصالح الكيان الصهيوني الغاصب داخل فلسطين المحتلة”.

وقال البيان “تتحدث بعض الجهات والمؤسسات السياسية إن ورشة العمل تهدف لتحقيق ركن مهم من أركان صفقة القرن، والتي نتيجتها بيع القضية الفلسطينية، وبذلك ينكشف الدور الخطير الذي يقوم به النظام الخليفي في التآمر على قضية شعوبنا الإسلامية والعربية”.

وأشار البيان الى ان “مايقوم به النظام الخليفي من التحدّي لمشاعر وإرادة شعب البحرين، وشعوبنا الإسلامية والعربية، يكشف أن هذا النظام هو مجرد تابع وذيل ذليل للدول المعادية لقضايا المسلمين والعرب، وأن هذا النظام يفتقد الشرعية الشعبية، ويعيش أزمات داخلية وخارجية لا محدودة، يعتقد أن العمالة للصهاينة كفيلة بإنقاذه منها”.

من جهة ثانية، دعا البيان “أبناء شعبنا للاستعداد لإحياء يوم القدس العالمي تحت شعار (نحو القدس) وفاء للقدس، ورفضا لبيع فلسطين ومقدساتنا فيها، واستنكارا لجريمة النظام الخليفي وتآمره ضد القضية الأولى لأمتّنا”.

المصدر: بريد الموقع