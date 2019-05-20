جلسة جديدة حول الموازنة واضرابات واعتصامات تواكبها

بدأت الحكومة اللبنانية اجتماعا جديدا لاستكمال البحث في بنود وارقام الموازنة وهي جلسة قد تكون الاخيرة. وكانت الجلسة السادسة عشرة حول الموازنة التي انعقدت ليل أمس وانتهت فجر اليوم لم تنه بنود البحث.

وأشار وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح بعد انتهاء الجلسة إلى انَّه جرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد، ومنها إضافةُ مادةٍ جديدة إلى الموازنة، كما تمَّ عرض الأرقام من قبل وزير المالية وما تمَّ تخفيضه أو زيادته، وبالتالي باتت هناك أرقام شبه نهائية حول الموازنة والعجز، وأنَّه خلال جلسة اليوم ستكون هناك إجابات من عدد من الوزراء.

وزير المال قال عقب انتهاء الجلسة: وصلنا الى نتيجة مشجّعة ومهمة ترضي الرأي العام وتريح البلد، وأن جلسة اليوم هي لمراجعة نهائية للموازنة.

في هذه الاثناء، يعتصم موظفو الادارات العامة والاساتذة والمتعاقدون العسكريون تزامناً مع اجتماع الحكومة.

وامام وِزارةِ التربية اعتصمَ الاساتذةُ المتعاقدونَ في التعليمِ الثانوي احتجاجاً على منعِهِم من التعليمِ في المدارسِ الرسمية جراءَ اِضرابِ المعلمين . ولوَح المعتصمون بمزيدٍ من التحركاتِ في حالِ لم تُلَبَ مطالِبُهُم وعلى راسِها التثبيتُ في المِلاكِ بعدَ طولِ انتظار

المصدر: قناة المنار