هيئة يمنية ترفض كمية كبيرة من دقيق القمح التالف تابعة لبرنامج الغذاء العالمي

رفضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، دخول كمية كبيرة من دقيق القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، نتيجة مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الكمية التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة، والمقدرة بــ 163 ألف و892 كيس دقيق، أظهرت الفحوصات وجود حشرات فيها.

وأشارت الهيئة إلى أن الشحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وبينت أنه تم إعادة الكمية على نفس الباخرة التي وصلت عليها، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني من خلال نشاطها الدؤوب في مكافحة محاولات إغراق السوق المحلية بالمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي السياق أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 2520 علبة سائل نقل الحركة الاتوماتيكي بكمية 105 كرتونا، مشيرة إلى أن السائل مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث انه من الفئات الملغية.

المصدر: المسيرة