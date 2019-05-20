قائد سلاح الجو الايراني: لدينا دوما الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2019 - 12:20

قائد سلاح الجو الايراني: لدينا دوما الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة

منذ 15 mins 20 May، 2019
عزيز نصير زادة
ايران - عربي وإقليمي

أكد قائد سلاح الجو التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أن لدى القوة الجوية دوما الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة للدفاع عن الشعب والمصالح الوطنية.

ولدى تفقده لمستوى القدرات والخطط الميدانية في القواعد الجوية ببوشهر وبندر عباس واصفهان، أكد العميد طيار عزيز نصير زادة ضرورة الأمل بالنصر الإلهي، معتبرا الرمز في تحقيق هذا الوعد الالهي بالنصر يتمثل بالصمود والاستقامة والإيمان بالنصر الحتمي امام العدو.

وأضاف: ان القوة الجوية كان ومازال لديها التواجد الفاعل في جميع الميادين في الدفاع عن الشعب وصيانة المصالح الوطنية، وهي تتمتع دوما بالجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة.

وأعرب العميد طيار نصير زادة عن تقديره للجاهزية القتالية والمعنوية المطلوبة لدى طياري هذه القواعد الجوية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اليقظة في مواجهة العدو وتعزيزها.

وأشار الى تمتع القوة الجوية بالكوادر الشابة الواعدة المؤمنة والمتدربة في مختلف التخصصات، وخاصة تخصصات الطيران والتخصصات التقنية، مشيدا بجاهزية كوادر القوات الجوية.

المصدر: وكالة فارس

التعليقات

ذات صلة

مقاتلة ايرانية

قائد القوة الجوية الايرانية: نسعى لتعزيز السلام والامن الاقليمي

أعلن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار حسن شاه صفي استعداد ايران لاجراء مناورات مركبة وابرام مذكرات تفاهم مع سائر البلدان بما فيها دول المنطقة. وفي كلمته خلال مراسم اقيمت لمناسبة يوم القوة الجوية بحضور كوادر سلاح الجو والملحقين العسكريين للدول الاجنبية قال العميد طيار شاه صفي ان التطورات ...