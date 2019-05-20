قائد سلاح الجو الايراني: لدينا دوما الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة

أكد قائد سلاح الجو التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أن لدى القوة الجوية دوما الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة للدفاع عن الشعب والمصالح الوطنية.

ولدى تفقده لمستوى القدرات والخطط الميدانية في القواعد الجوية ببوشهر وبندر عباس واصفهان، أكد العميد طيار عزيز نصير زادة ضرورة الأمل بالنصر الإلهي، معتبرا الرمز في تحقيق هذا الوعد الالهي بالنصر يتمثل بالصمود والاستقامة والإيمان بالنصر الحتمي امام العدو.

وأضاف: ان القوة الجوية كان ومازال لديها التواجد الفاعل في جميع الميادين في الدفاع عن الشعب وصيانة المصالح الوطنية، وهي تتمتع دوما بالجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة.

وأعرب العميد طيار نصير زادة عن تقديره للجاهزية القتالية والمعنوية المطلوبة لدى طياري هذه القواعد الجوية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اليقظة في مواجهة العدو وتعزيزها.

وأشار الى تمتع القوة الجوية بالكوادر الشابة الواعدة المؤمنة والمتدربة في مختلف التخصصات، وخاصة تخصصات الطيران والتخصصات التقنية، مشيدا بجاهزية كوادر القوات الجوية.

المصدر: وكالة فارس