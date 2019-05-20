تعرف على الجيل الجديد للانترنت 5G وتأثيره على حياتنا وهواتفنا

الحديث عن عالم التكنولوجيا وتطور الهواتف الذكية اليوم، يقترن بالحديث عن الجيل الخامس من الإنترنت أو كما يرمز لها بـ 5G. يعود هذا الرمز إلى اسم التقنية باللغة الانجليزية (The 5th Generation Cellular Networks)، وهي اختصار لها.

وحسب ما يُشير موقع “sdx central” فإن الكثير من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في أمريكا تسارع إلى تثبيت بنيتها بهدف توفير هذه التقنية أو الخدمة الجديدة، كما تعمل شركات الهواتف على تثبيتها أيضا.

هل يجب أن نغير هواتفنا؟

الإجابة على هذا السؤال يأتي على لسان موقع (THE VERGE)، الذي يشير إلى أنه من الخطأ شراء هواتف تعتمد هذه التقنية الجديدة. ويرجع السبب إلى عدم تواجد 5G في كل المدن والمناطق بالعالم ما عدا بعض المدن الكبرى في أمريكا وجزء من أوروبا ومناطق بالصين واليابان وكوريا الجنوبية. أما بالنسبة للعالم العربي، فقد نقلت بعض المواقع أن شركة اتصالات الإماراتية أعلنت عن شراكتها لتوفير هذه الخدمة ولكن دون تحديد تاريخ معين.

لهذا السبب نحتاج لـ 5G!

يتطور العالم بسرعة كبيرة، وتتحقق أشياء لم يكن للمرء أن يتخيلها قبل بضع سنوات. ففي الوقت الذي كانت الشبكة العنكبوتية وسيلة للتواصل أو تشغيل محرك البحث أو غيره، ستقتحم حياتنا اليومية بشكل كبير وواسع جدا. وهنا يمكن الحديث عن الخدمات التلفزيونية وألعاب الفيديو فضلا على الخدمات الأمنية وغيرها من الأشياء التي ستجعلنا في حاجة إلى انترنت أقوى مماهو عليه الآن.

الفرق بين 5G وأسلافه

الأكيد أن الجيل الخامس من هذه الخدمة سريع جدا مقارنة بالأجيال السابقة. ولكن كم سيكون الفارق؟ الجيل الخامس G5 سيكون أسرع من الجيل الحالي 4G بـ 10 إلى 20 مرة، غذ ستصل سرعتته إلى 20 غيغابت في الثانية. كما أن 5G سيوفر خدمات للاتصال لحوالي مليون مستخدم في الكيلو متر المربع الواحد!

المصدر: dw.com