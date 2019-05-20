مؤتمر اقتصادي في البحرين سيشكل الجزء الاول من “صفقة القرن”

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين بيانا مشتركا حول ما سمي ورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، والتي ستشكل الجزء الأول مما يُعرف بـ”صفقة القرن”.

وجاء في البيان: “ستستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية “السلام من أجل الازدهار” في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019″.

وتابعت المنامة وواشنطن في بيانهما : “ستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصل لها باتفاقية سلام”.

وتضيف البحرين وأمريكا في بيانهما: “ستوفر ورشة “السلام من أجل الازدهار” نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والمنطقة على حد زعم البيان.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن: “أتطلع قدما إلى النقاشات الهامة حول الرؤية التي توفر فرصا جديدة مثيرة للاهتمام للفلسطينيين ليدركوا إمكانياتهم الكاملة، ستشمل هذه الورشة قادة من جميع دول المنطقة من أجل دفع الدعم الاقتصادي ومنح فرص لشعوب هذه المنطقة”.

بدوره، قال وزير المالية البحريني سلمان بن خليفة: “ورشة “السلام من أجل الازدهار” تؤكد الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البحرين والولايات المتحدة إلى جانب المصالح المشتركة والقوية لخلق فرص مزدهرة تعم فائدتها على المنطقة”.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، ومهندس خطة السلام (المزعومة) في الشرق الأوسط: “نحن ممتنون لمملكة البحرين لدعوتها لنا للمشاركة في استضافة ورشة العمل هذه وتوفير فرصة لنا لطرح أفكارنا من أجل خلق اقتصاد أكثر حيوية في المنطقة”.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن عن إقامة ورشة عمل اقتصادية في البحرين، كجزء أول من “خطة السلام” التي أعدها كوشنر، بمشاركة عدد من وزراء المالية ورواد أعمال في المنطقة.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن الخطة تنص على أن يتم دعوة إسرائيل إلى المؤتمر الاقتصادي التمهيدي لـ”صفقة القرن”، على أن يحضرها وزير المالية الإسرائيلية، موشيه كاحلون.

وجاء في الإعلان الرسمي للبيت الأبيض:”الورشة الاقتصادية الدولية بالبحرين هدفها تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية”.

وسيشارك في المؤتمر الذي سيقام على هيئة “ورشات عمل”، وزراء المالية والخبراء الاقتصاديون من الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، والتي ستأخذ دورًا في محاولة تمرير “صفقة القرن”.

المصدر: موقع سي ان ان + موقع فلسطين اليوم