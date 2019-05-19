مراسل المنار : سقوط قذائف هاون في محيط #السفارة_الأميركية_في_بغداد واطلاق صافرات الانذار في محيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2019 - 21:48
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الجمهورية الإسلامية داعية منطق وحوار والعالم كله أقر في الإتفاق النووي بأن إيران قوية
روحاني: مزاعم من يدعي بأنه سيجرنا إلى طاولة المفاوضات خاوية ولسنا مستعدين لذلك حتى لو اجتمعت قوى العالم كله على ذلك
القائد العام للحرس الثوري الإيراني: لا نسعى وراء حرب ولكن لا نخشى منها والأعداء لا يملكون الإرادة لمواجهتنا
اجتماع بين قائد الأسطول الأميركي الخامس وقادة من دول خليجية في المنامة وإعلان عن بدء دوريات أمنية في المياه الدولية
وزارة الصحة اليمنية: لا تجاوب من قبل الأمم المتحدة في تلبية الإغاثة العاجلة بشأن الأجهزة الطبية المستعجلة
الصحة اليمنية: إغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة ما يزيد عن 30 ألف مريض ونحن الآن بحاجة لإجلاء 300 ألف حالة
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام لقوى العدوان: طائراتكم تلقي نيرانها على العاصمة صنعاء وليس طهران وكفاكم عنجهية
محمد عبدالسلام: بدأتم شركم من واشنطن فجاءكم الرد وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبلها فتعقلوا هل فيكم رجل رشيد ؟
القيادة العامة للجيش السوري تنفي الأخبار المفبركة عن استخدام القوات المسلحة سلاحاً كيميائياً في كباني بريف اللاذقية
القيادة العامة للجيش السوري تؤكد أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب سورية
الجيش السوري يستهدف الإرهابيين على محور الحويز - الكركات بريف حماة الشمالي الغربي بعد خرقهم اتفاق خفض التصعيد
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى بلادهم قادمين من مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية - الاردنية
مراسل المنار: سقوط قذائف هاون في محيط السفارة الأميركية في بغداد وإطلاق صافرات الإنذار في محيطها
وزير الصحة جميل جبق لـ "أسوشيتدبرس": حزب الله عمد إلى ضمان عدم تأثير العقوبات المفروضة عليه على وزارة الصحة
جبق: لست منحازاً لحزب الله أو لفريق من اللبنانيين والهدف هو حصول كل الشرائح في لبنان على الدعم الصحي الذي تقدمه الوزارة
مصادر أمنية مصرية: 17 جريحاً بينهم سياح من جنوب أفريقيا جراء تفجير استهدف حافلة سياحية في الجيزة
محكمة القاهرة تقرر تجديد حبس رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوماً على خلفية اتهامات بالتحريض ضد الدولة
الكرملين: بومبيو لم يأت بأي مقترحات ملموسة بشأن ترتيب قمة بين الرئيسين بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة الـ 20
وزير النفط العراقي: إجلاء "إكسون موبيل" موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 في جنوب البلاد أمر "غير مقبول أو مبرر"
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يبدي خلال لقائه مع دبلوماسيين وزعماء قبائل حماسه لإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد
الناشط الفلسطيني إياد البغدادي ينفي ما قالته السعودية بأنها لم تهدده ويؤكد أن الأمن النرويجي هو من أخبره بأمر التهديد
السلطات الاردنية توقف مالك قناة "الأردن اليوم" ومقدمة برامج لأسبوع واحد على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما
النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي جاستن أماش يقول إن الرئيس ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب "عزله"
وزير الخارجية الروسي: الأسلوب المهذب الذي اعتادت روسيا على استخدامه لا يعني استعدادها لتنازلات لا تناسب مصالحها الوطنية
وزيرة الثقافة الإسرائيلية تنتقد رفع فنانين أوروبيين أعلاماً فلسطينية خلال مسابقة "يوروفيجن" في تل أبيب
شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات تؤكد استعدادها لمواجهة ضغوط واشنطن وعملها على تقليص ارتهانها للشركات الاميركية
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جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
مراسل المنار : سقوط قذائف هاون في محيط #السفارة_الأميركية_في_بغداد واطلاق صافرات الانذار في محيطها
منذ 48 mins
19 May، 2019
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