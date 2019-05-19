مراسل المنار : سقوط قذائف هاون في محيط #السفارة_الأميركية_في_بغداد واطلاق صافرات الانذار في محيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2019 - 21:48

مراسل المنار : سقوط قذائف هاون في محيط #السفارة_الأميركية_في_بغداد واطلاق صافرات الانذار في محيطها

منذ 48 mins 19 May، 2019
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