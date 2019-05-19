دول خليجية تجري دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بعد اجتماع مع الاسطول الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 19 2019 - 21:48

دول خليجية تجري دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بعد اجتماع مع الاسطول الاميركي

منذ 2 ساعة 19 May، 2019
201509081233604
عربي وإقليمي - مجلس التعاون الخليجي

أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت، من يوم أمس، تسيير دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالمنطقة (الخليج وبحر عُمان).

وجاء في بيان صادر عن قيادة الأسطول ومقرها البحرين، عبر موقعه على “فيسبوك”، أن دول المجلس “تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض، لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي”.

ويأتي ذلك، وفقا لما تم الاتفاق عليه، الأسبوع الماضي، في اجتماع بمقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي في المنامة.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة