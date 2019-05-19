جبهة العمل دعت أدعياء الحرية والديمقراطية للضغط على الاحتلال لوقف تعدياته على الاقصى

نددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان ب”اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، لحرمة وباحات المسجد الأقصى المبارك، وإجبار المعتكفين والمصلين داخله، على الخروج بالقوة، ومنعهم ممارسة شعائرهم الدينية الرمضانية”.

واعتبرت في بيان أن “ما قام به العدو الصهيوني الحاقد ومستوطنوه، جرم يطال حرية المعتقد وممارسة الشعار الدينية، وهو أمر مخالف أيضا، لكل القوانين الدولية والدساتير الوضعية، ولكافة الحقوق الإنسانية، التي كفلتها تلك القوانين والدساتير”.

ودعت “أدعياء الحرية والديمقراطية وجمعيات حقوق الإنسان العالمية، وغيرها من الجمعيات واللجان الأهلية والعدلية والقانونية”، إلى “الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني، لوقف تعدياته واعتداءاته المتكررة، على حرمات المسجد الأقصى المبارك، وعلى المعتكفين والمصلين داخله”.

وشددت على “وجوب دعم القضية الفلسطينية المحقة، ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وتأييده ونصرته، وعدم تركه وحيدا في ساحات المعركة، والمواجهة بكافة أشكالها وميادينها”.