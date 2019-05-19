تمشيط منطقة الإهرامات المصرية بحثا عن عبوات ناسفة أخرى (مصدر أمني لوكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2019 - 17:58

تمشيط منطقة الإهرامات المصرية بحثا عن عبوات ناسفة أخرى (مصدر أمني لوكالة سبوتنيك)

منذ 59 mins 19 May، 2019
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