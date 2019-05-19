17 جريحا في الانفجار الذي استهدف حافلة سياح قرب الاهرامات في القاهرة (مصادر امنية وطبية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2019 - 17:58
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17 جريحا في الانفجار الذي استهدف حافلة سياح قرب الاهرامات في القاهرة (مصادر امنية وطبية)
منذ 1 ساعة
19 May، 2019
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