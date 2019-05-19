رويترز نقلا عن مصادر أمنية: انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالقاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2019 - 17:59

رويترز نقلا عن مصادر أمنية: انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالقاهرة

منذ 2 ساعة 19 May، 2019
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