القضاء الايراني: لن نتسامح في مكافحة الفساد

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، على عدم التسامح في مكافحة الفساد، معربا عن أمله في ازدهار الانتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

واشار آية الله رئيسي خلال لقائه مجموعة من الناشطين الاقتصاديين في البلاد، الى الحروب الاقتصادية والسياسية والنفسية والاعلامية التي يشنها العدو ضد الشعب الايراني الأبي، مضيفا، في هذه الجبهة فان دور رواد الاعمال والمستثمرين والناشطين الاقتصاديين مهم للغاية، وعلى هذا الاساس فان جميع المسؤولين مكلفين بدعم هؤلاء الافراد على الاصعدة القضائية والقانونية والمالية وتقديم التسهيلات لهم.

واعرب رئيس السلطة القضائيةعن امله في ازدهار الانتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي في البلاد، وان هذا الامر ليس بعيد المنال، مضيفا: نحتاج فقط الى التحرك بنشاط وبقوة للتعامل مع مخططات العدو أو بعض الامور السيئة في الداخل حتى نتمكن من تحقيق ازدهار الانتاج وزيادة فرص العمل وتطوير القطاع الخاص بدعم من الاجهزة التنفيذية.

وتابع قائلا: ان الجهاز القضائي بالاستفادة من امكانياته وصلاحياته سيتخذ خطوات في مسار ازدهار الانتاج ومكافحة الفساد ومواجهة الاجهزة التي لا تقوم بواجباتها.

المصدر: وكالة فارس