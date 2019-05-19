ماي تستعد لإقناع البرلمان بالموافقة على اتفاقها بشأن “بريكست”

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد أنها تستعد لتقديم “عرض جريء” للنواب، في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن “بريكست”. وأفادت ماي أنها عندما تعرض “مشروع قانون اتفاق الانسحاب” على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الاجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.

وكتبت ماي في صحيفة “ذي صنداي تايمز”، “لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الاوروبي) باتفاق”. ورفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/ابريل ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.

والخميس. وافقت رئيسة الوزراء على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 حزيران/يونيو، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه. ويرجح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية