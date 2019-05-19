جبق إلى جنيف للمشاركة في اجتماع منظمة الصحة

توجه وزير الصحة العامة جميل جبق إلى جنيف على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في الجمعية العامة السنوية الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بعنوان “التغطية الصحية الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب”.

وسيلقي جبق كلمة لبنان أمام الجمعية ويشارك في الاجتماع الفرانكوفوني والاجتماع التنسيقي لوزراء الصحة العرب. ويعقد لقاءات مع نائب رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر ICRC ووزير الصحة الفرنسي ووزير الصحة القطري ووزير الصحة العراقي الذي يبحث معه في سبل تصدير الدواء اللبناني، إضافة إلى لقاءات مع عدد آخر من رؤساء الوفود الدوليين المشاركين في الجمعية العامة بهدف السعي لتحصيل الدعم لوزارة الصحة.

ويختتم زيارته بلقاء يعقد في السفارة اللبنانية في حضور عدد من سفراء الدول الاوروبية والآسيوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام