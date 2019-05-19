العراق يعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الأحد، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى شمال البلاد. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، يلقي القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب بجهاد الأنصاري والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى”. وأضاف البيان أن “عملية إلقاء القبض على هذا المجرم جاءت في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية