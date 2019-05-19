مقتل جندي نيجيري بهجومين على قوة للأمم المتحدة في مالي

قُتل عنصر نيجيري في قوة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي، وأصيب آخرون في هجومين في تمبكتو وتساليت، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية. وفي بيان صدر في نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الهجومين، مذكراً بأنهما “يمكن أن يشكلا جرائم حرب”. وأوضح البيان أن عنصر الأمم المتحدة النيجيري “قضى متأثراً بجراحه بعد هجوم شنه مسلحون مجهولون في تمبكتو”. وأكد أن عنصراً نيجيرياً آخر من قوة الأمم المتحدة “أصيب بجروح في الهجوم نفسه”. وعلى مقربة من تساليت في منطقة كيدال. “أصيب ثلاثة من قوات الأمم المتحدة التشاديين عندما اصطدمت آليتهم المدرعة بعبوة ناسفة”، وفق بيان غوتيريش. ودعا الأمين العام “سلطات مالي إلى التحرك سريعا لتحديد هوية منفذي هذه الهجمات، والاسراع في إحالتهم إلى العدالة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية