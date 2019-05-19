كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين مشمساً مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الاثنين حيث يتأثر بكتل هوائية حارة للأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية.

الإثنين: مشمس مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 8 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات مساء

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 بالمئة.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 21 م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق. .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام