الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 18 2019 - 23:44

الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي

منذ 33 mins 18 May، 2019
الجيش السوري يتصدى لمحاولات اعتداء مجموعات إرهابية على بعض النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي
سورية - عربي وإقليمي

أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولة تسلل إرهابيين باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي.

وخاضت وحدات الجيش مساء اليوم اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له حاولت التسلل من محور جبل شحشبو باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي.

وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم الإرهابي وتدمير عدد من الآليات وإيقاع خسائر في صفوفهم.

وأحبطت وحدات من الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي أمس هجوما لمجموعات إرهابية على محور بلدة المصاصنة ودمرت أوكارا وعتادا لهم في قريتي الصهرية والعميقة بريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: سانا

التعليقات

ذات صلة