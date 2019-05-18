الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي

أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولة تسلل إرهابيين باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي.

وخاضت وحدات الجيش مساء اليوم اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له حاولت التسلل من محور جبل شحشبو باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي.

وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم الإرهابي وتدمير عدد من الآليات وإيقاع خسائر في صفوفهم.

وأحبطت وحدات من الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي أمس هجوما لمجموعات إرهابية على محور بلدة المصاصنة ودمرت أوكارا وعتادا لهم في قريتي الصهرية والعميقة بريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: سانا