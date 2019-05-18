بضعة آلاف من محتجي “السترات الصفراء” يتظاهرون في فرنسا للسبت الـ27 على التوالي

رغم تراجع عدد المشاركين في التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، أصرت النواة الصلبة من محتجي “السترات الصفراء” على النزول الى الشارع للسبت الـ27 على التوالي في مدن فرنسية عدة، قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وبلغ عدد المتظاهرين في فرنسا السبت 2800. بينهم 1100 في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي أعلنت مشاركة 2700 متظاهر السبت الماضي في الساعة نفسها.

وتراجعت التعبئة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حركة الاحتجاج الاجتماعية هذه غير المسبوقة، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وبالإضافة إلى باريس، سجلت مسيرات في ريمس ونانسي، حيث أزال محتجون من “السترات الصفراء” علما أوروبيا في مدينة غران نانسي ورفعوا مكانه سترة صفراء. وحصلت تجمعات أخرى في لينس ومارسيليا وتولوز.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية