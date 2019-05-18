سانا: دخول أجسام غريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أجواء جنوب سوريا والمضادات الأرضية تتعامل معها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2019 - 22:14
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سانا: دخول أجسام غريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أجواء جنوب سوريا والمضادات الأرضية تتعامل معها
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لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
سانا: دخول أجسام غريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أجواء جنوب سوريا والمضادات الأرضية تتعامل معها
منذ 50 mins
18 May، 2019
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