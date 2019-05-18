كيرشنر تعلن ترشحها لمنصب نائب الرئيس في الارجنتين

أعلنت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر السبت أنها ستترشح الى منصب نائب الرئيس في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ذلك قبل ثلاثة أيام من بدء محاكمتها بتهمة الفساد.

في مقطع فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعية. تطلب كيرشنر من ألبرتو فرنانديز، الرئيس السابق للحكومة الترشح للرئاسة، ليخلف الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري من يمين الوسط.

وقالت السناتور (66 عاما) في مقطع الفيديو “أطلب من البرتو فرنانديز تولي رئاسة اللائحة التي سنقوم بتشكيلها، كمرشح للرئاسة وأنا كمرشحة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات التمهيدية” في 11 اب/اغسطس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية