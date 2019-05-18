“اساتذة التعليم الثانوي” الى الاضراب الاثنين

دعت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الى المشاركة في اضراب الاثنين المقبل.

وقالت الرابطة في بيان لها السبت “مسلسل درامي طويل للموازنة، يبدو أن فصوله لن تقف عند الانتهاك اللفظي لمقام الاساتذة والمعلمين والموظفين في الدولة، بل يبدو أن هناك نيات ابعد من ذلك بكثير عند بعض السياسيين، الذين قرروا أن يرقعوا ثوب اقتصاد لبنان الممزق بقصاصات من قوت الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة، وقضم ما يستطيعون من لقمة عيشهم التي ناضلوا من أجلها عمرا طويلا”.

وتابع البيان “لاهل السياسية نقول اعلموا بأننا أشرس مما تتوقعون في الدفاع عن خبز أطفالنا، وكرامة عيشنا، فلتقفلوا مزاريب الهدر في المرفأ والجمارك، ولتدفع البنوك والمؤسسات الكبرى ما عليها بدلا من اعفائها، ولتعيدوا أموال الشعب المستباحة منذ سنوات”.

ودعا البيان “كل الزملاء في التعليم الثانوي إلى أوسع مشاركة عند الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين”، وتابع “لنكن جميعا على مستوى الحدث، صفا واحدا في وجه الجشع والفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام