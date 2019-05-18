مارين لوبن تهاجم بشدة الرئيس الفرنسي

دافعت رئيسة “التجمع الوطني” مارين لوبن السبت عن حصيلة عمل حزبها أوروبيا التي وصفتها بـ”الرائعة”، وانتقدت بشدة سلوك الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قالت عنه أنه “لا جمهوري” ناعتة إياه بـ”الطفل الملك”.

وقبل تسعة أيام من الانتخابات الاوروبية، عاد ماكرون الجمعة وهاجم حزب لوبن، مشيرا الى نوابه في البرلمان الاوروبي بـ”المنتهية ولايتهم” وأن حصيلتهم جاءت “كارثة على البلاد وعلى أوروبا”.

وقالت مارين لوبن في مؤتمر صحافي قبل تجمع كبير للاحزاب القومية الاوروبية في ميلانو شمال ايطاليا، “أجد سلوك ايمانويل ماكرون بالغ الخطورة، وكنت قلت في السابق

انه يبدو أن ايمانويل ماكرون يعاني اعراض الطفل الملك، وهو نوع من الشعور بالقوة المفرطة وعدم تحمل الاحباط والرغبة الجامحة في عدم احترام اية حدود او قواعد”.

وأعتبرت أنه “بخروجه عن وظيفته كرئيس للجمهورية سلك سلوكا مناهضا تماما للجمهورية كما انتهك في الوقت ذاته بكل تأكيد، نص الدستور وروحه”، مكررة أن سلوكه يشعرها بأنه “اذا لم يفز في هذه الانتخابات. سيتوجب عليه الرحيل”.

وحول حصيلة حزبها قالت انها “رائعة”، مضيفة “لقد منحنا، مع حلفائنا، الشعب امكانية اعادة توجيه البناء الاوروبي”. وتابعت بلهجة مازحة “اليوم، بات الجميع مع النزعة الحمائية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية