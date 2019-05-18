تجمع المساعدين القضائيين: سنعتكف عن العمل اعتكافا شاملا ومفتوحا بدءا من الإثنين

السبت 18 أيار 2019 الساعة 16:26 قضاءأصدر “تجمع المساعدين القضائيين في لبنان”، البيان الآتي: “إستكمالا للخطوات التي بدأ بها المساعدون القضائيون، وفي أجواء الحديث مجددا عن المساس بحقوقنا وكرامتنا ومكتسباتنا بما يهدد لقمة عيشنا، عدا عن النية في اقتطاع بعض التقديمات وإلغاء بعضها الآخر، وحيث أن التمادي بتجاهل صرختنا ووجعنا من شأنه إلحاق بالغ الأذى بنا وبعائلاتنا وصولا إلى الأداء الوظيفي، وتماشيا مع قرار السادة القضاة بالإستمرار في اعتكافهم عن العمل الى حين تحقيق المطالب، قررنا نحن المساعدون القضائيون في كل لبنان الإعتكاف عن العمل اعتكافا شاملا ومفتوحا بدءا من يوم الإثنين المقبل 20 أيار الجاري، معتذرين عن عدم قبولنا أي مراجعة باستثناء ما يتعلق بالمهل والموقوفين، وفي ضوء ما قد يطرأ من تطورات يبنى على الشيء مقتضاه”.

يشار الى أن التجمع قرر عقد اجتماع تقييمي للتطورات يوم الأربعاء المقبل في 22 الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام