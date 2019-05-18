ليبيا: قوات السراج تعد لعملية واسعة في طرابلس ضد قوات حفتر

أعلنت القوات التابعة لفايز السراج السبت “أنها تجهز لعملية موسعة ضد قوات خليفة حفتر في العاصمة طرابلس”، وذلك بعد مرور أكثر من شهر من المواجهات بين الجانبين.

وقالت قوات السراج إن “حكومة الوفاق الوطني تعزّز قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على المتمردين التابعين لحفتر، وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا”.

ولفتت قوات السراج الى ان “سلاح الجو الليبي نفذ صباح اليوم خمس طلعات قتالية، استهدف آليات ثقيلة في قصر بن غشير كانت تمهد لتقدم ميليشيات مجرم الحرب حفتر باتجاه طرابلس، ودمرت الضربات دبابتين ومدفعية ثقيلة كانت تقصف الأحياء المدنية بالعاصمة”.

المصدر: سبوتنيك