غارة أمريكية تقتل 18 شرطيا جنوب أفغانستان

قتل 18 عنصرا في الشرطة الافغانية بغارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الاميركي بولاية هلمند الأفغانية.

وأكد مصادر محلية “مقتل 18 شرطيا وإصابة 14 آخرين الجمعة جراء الغارة التي نفذت على منطقة في محيط مركز الولاية في مدينة لشكر كاه”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم ما يسمى “بعثة المستشارين العسكريين الأمريكيين في أفغانستان” ديف باتلر في بيان له “سقوط قتلى بين عناصر الأمن وبين مسلحي طالبان على حد سواء جراء الحادث”، وحمل “الجيش الأفغاني المسؤولية عن الحادث”، وزعم ان “العسكريين الأفغان طلبوا إسنادا جويا من الأمريكيين، وقالوا إن المنطقة خالية من أي قوات حليفة، ما أدى إلى الحادث المأساوي”.

المصدر: روسيا اليوم