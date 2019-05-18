المانيا: نلتزم بالاتفاق النووي مع ايران ولا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين منه

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران بسبب انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد.

وقال ماس السبت “دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية”.

وأضاف ماس أن “العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه”، وتابع “ما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد”.

وأكد ماس “تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهذا ما ننتظره من إيران أيضا”، وأشار إلى أن “برلين لا تدعم استراتيجية الضغط الأقصى على طهران”، واوضح أن “ألمانيا تراهن على حوار لا على خطابات حادة”.

المصدر: روسيا اليوم