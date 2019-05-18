ابراهيم الموسوي: لن نألو جهدا بالدفاع عن حقوق المتطوعين بالدفاع المدني

التقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي وفدا من رؤساء المراكز والعناصر في الدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل، في مكتب الكتلة في مدينة بعلبك. وقد طالبه أعضاء الوفد بالوقوف إلى جانبهم في ترجمة وعود مشاريع وقوانين تثبيتهم.

وقال الموسوي “رجال الدفاع المدني ومراكز البقاع قطاع حيوي يهتم بإنقاذ أرواح الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم وهم يطالبون ان لا يبقى وضعهم معلقا كما هو منذ سنوات، يطالبون بمعرفة عدد الذين سيتم تثبيتهم في الدفاع المدني، إنهم شباب بعمر الورود، كان لديهم الفرصة ان ينتقلوا للعمل في قطاع آخر، إلا أنهم بقوا مواظبين من أجل إطفاء الحرائق التي تضرب المزروعات والبساتين والمنشآت والمباني، وهم الآن وصلوا إلى نقطة اللاعودة، وقد جاؤوا الى مركز تكتل بعلبك الهرمل في كتلة الوفاء للمقاومة ليناشدوا المسؤولين ويناشدوننا بالتالي، رفع مطالبهم للجهات الحكومية المختصة كي يتوصلوا إلى حقوقهم”.

وأشار الموسوي إلى أن “كل العاملين في الدفاع المدني في بعلبك الهرمل متطوعون، حتى رؤساء المراكز، وأصبح مستحقا منذ زمن بعيد ان يكونوا في عداد المثبتين، وهذا أمر خارج كل الكلام في موضوع الموازنة والحقوق وعدمها، وهذا حق مزمن واعتقد ان على الجهات المعنية ان تقوم بواجبها في هذا الإطار، ونحن لن نألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقهم هم الذين يدافع عن كل المواطنين بكل المناطق، وسنقوم بكل ما يلزم في هذا الصدد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام