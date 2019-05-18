لبنان: جثة في الصفراء من المرجح ان تكون لضحية زورق لاجئين الذي غرق قبل ايام

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني السبت من إنتشال جثة شخص في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية على بعد 500 متر من شاطىء الصفرا – كسروان ويرتدي سترة إنقاذ برتقالية اللون وبنطلون جينز.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “القوى الأمنية حضرت الى المكان وباشرت تحقيقاتها لمعرفة هوية الغريق، ورجحت أن تكون الجثة عائدة لشخص من التابعية السورية كان ضمن مجموعة مؤلفة من 8 سوريين حاولت السفر منذ نحو الأسبوعين بطريقة غير شرعية على متن زورق صيد إلى قبرص، وتعرض لحادث في عرض البحر ادى إلى غرقه وبقي مصير 5 أشخاص مجهولا حتى الساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام