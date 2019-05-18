القنصل الإيراني في أربيل: أقليم كردستان- العراق لن يلتزم بالحظر الاميركي

أكد القنصل العام الايراني في أربيل مرتضى عابدي الجمعة، عدم التزام اقليم كردستان بالحظر الاميركي المفروض على طهران.

وقال عابدي في تصريح صحفي لوكالة انباء “كرد بريس” أن “المسؤولين الاميركان قد توضح لهم ان اقليم كردستان لن يلتزم في اطار العراق الفيدرالي، بالعقوبات الاميركية المفروضة على ايران”.

واضاف، ان “المسؤولين الاميركان خلال زياراتهم لاقليم كردستان يحاولون اخافة التجار في الاقليم من التجارة مع ايران، لكن كل هذه المحاولات كانت بلا فائدة وذهبت سدى”.

واوضح، ان “نحو 40% من جميع تجارة ايران مع العراق، تتم عبر اقليم كردستان من خلال 7 منافذ حدودية”.

يذكر ان اقليم كردستان لديه اكثر المنافذ الحدودية مع ايران ضمن العراق، والمنتجات الايرانية لها وجود واضح في اسواق الاقليم.

المصدر: مواقع