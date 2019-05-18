طائرة سعودية تهبط اضطراريا بمطار الرياض ووفاة مساعد الطيار

اضطرت طائرة سعودية، إلى الهبوط بمطار الملك خالد في الرياض، بعد تعرض مساعد الطيار إلى وعكة صحية مفاجئة، توفي على إثرها.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد اضطر قائد طائرة تابعة لشركة “فلاي أديل”، إلى الهبوط بمطار الملك خالد، بعد وعكة صحية أصابت مساعد الطيار.

وسارعت فرق الإنقاذ الطبية لإسعاف مساعد الطيّار، فور هبوط الطائرة، إلا أنه فارق الحياة، بعد الوصول إلى المستشفى.

ورفضت شركة “فلاي أديل”، التعليق، واكتفت بالقول: “نحترم خصوصية عائلة المتوفي التي هي في طريقها الآن للرياض”.

وهذه هي ثاني حالة هبوط اضطراري لطائرة سعودية، خلال الساعات الماضية، حيث اضطرت طائرة سعودية للهبوط بمطار برج العرب (شمالي مصر)، إثر وعكة صحية أصابت راكب مصري، توفي على إثرها أيضا.

المصدر: مواقع