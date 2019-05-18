ظريف يغادر بكين عائدا الى طهران في ختام جولته الاسيوية

غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف العاصمة الصينية بكين عائدا الى طهران في ختام جولته الاسيوية التي شملت تركمنستان والهند واليابان والصين.

وكان ظريف قد بدا جولته من تركمنستان يوم الاحد الماضي حيث اجرى محادثات مع الرئيس قربان قلي بردي محمد اوف ووزير الخارجية رشيد مردوف، حول مختلف ابعاد العلاقات الثنائية.

وتناولت المحادثات التعاون في اطار المحافل والمنظمات الدولية والقضايا الاقليمية خاصة قضية افغانستان.

كما بحث الجانبان حول انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيارة الرئيس التركمنستاني المرتقبة الى ايران والتعاون الترانزيتي والسككي وفي مجال الطاقة والكهرباء وتبادل السجناء وقضايا بحر قزوين.

وخلال زيارته الى الهند المحطة الثانية من جولته الاسيوية، تباحث ظريف مع نظيرته الهندية سوشما سواراج حول الاتفاق النووي بعد القرار الاخير الصادر عن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في وقف ايران تنفيذ بعض التزاماتها في اطار الاتفاق.

وكانت طوكيو المحطة الثالثة لجولة ظريف حيث اجرى محادثات مع نظيره تارو كونو ورئيس الوزراء شينزو آبي، تمحورت حول الاتفاق النووي والاجراء القانوني للجهورية الاسلامية في مواجهة نكث العهد من جانب اميركا وعدم تنفيذ الاوروبيين لالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق.

واستعرض ظريف المواقف المبدئية لطهران في هذا المجال فيما اكد رئيس وزراء البابان على حفظ وتطوير العلاقات العريقة بين البلدين، معتبرا الاتفاق النووي منجزا مهما ينبغي الحفاظ عليه.

ووصف آبي دور ومكانة ايران في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة بانهما ايجابيان ومهمان جدا.

وفي المحطة الاخيرة من جولته الاسيوية زار ظريف بكين حيث اجرى محادثات مع نظيره الصيني “وانغ يي” الذي اعتبر الاتفاق النووي انجازا دبلوماسيا مهما ورمزا للتعددية، ورفض حالة التفرد واكد عزم الصين على التعاون مع ايران والمجتمع العالمي للحفاظ على هذا المنجز الدولي المهم.

ومن المحاور الاخرى للمحادثات بين الجانبين، البحث بشان اهم التطورات الاقليمية ومنها الخليج الفارسي وشمال افريقيا واميركا اللاتينية.

المصدر: فارس