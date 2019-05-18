ميشال موسى: لتعزيز التنمية البشرية المستدامة والعمل التطوعي بمواجهة مستنقعات الجهل

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب ميشال موسى على اهمية التنمية البشرية المستدامة واستقطاب الطاقات الشبابية وتعزيز العمل التطوعي الريادي في مواجهة مستنقعات الجهل ومكافحة الآفات الغريبة عن مجتمعاتنا وعاداتنا.

موقف موسى جاء السبت خلال رعايته حفل وضع حجر الاساس للمركز الصحي الاجتماعي الثقافي في بلدة طنبوريت والذي يموله مجلس الجنوب، ونقل موسى “تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري لابناء طنبوريت وقرى شرق صيدا، ونوه “بدور مجلس الجنوب الذي وضع نصب عينيه ترجمة تطلعات وآمال ابناء الجنوب وهذه المنطقة ومساعدتهم على التجذر في هذه الارض وتثمير الطاقات الخلاقة في موقعها الصحيح”.

وقال موسى إن “منطقة شرق صيدا تدين بالوفاء لمجلس الجنوب الذي بادر وبتوجيه من الرئيس نبيه بري وبعد الاحداث الاليمة الى مسح صورة الحرب السوداء عن وجهها ولم يبخل عليها في عطاءاته من اجل اعلاء البنيان واعادة الاعمار وترميم المنازل المتضررة وشق الطرقات وبناء المدارس والمؤسسات وتوفير الخدمات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام