المفتي عبد الله: الخطاب الاسرائيلي تصعيدي تجاه لبنان لان اطماعه لا تزال قائمة

قال “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله “نحن نسعى دائما للسلام، لكن الخطاب الاسرائيلي تصعيدي تجاه لبنان لان اطماعه لا تزال قائمة”، وتابع “نبرة هذا الخطاب التصعيدي تعلو مع بداية كل صيف وهذه ممارسات ارهابية وحصار للبنان، فهو يحتاج للاستقرار الامني من اجل السياحة”.

موقف المفتي عبد الله جاء السبت خلال استقباله قائد القطاع الغربي في “اليونيفيل” الجنرال برونو بيشوتا، وقال المفتي عبد الله إن “مهمة رجال الدين تحقيق السلام كما ان مهمة اليونيفيل مماثلة لتحقيق السلام”، وتابع ان “أيادي شريرة واطماعا جشعة فرضت الحروب وان السكان المحليين يريدون السلام وهم ليسوا هواة حروب بل يريدون السلام، ويرفضون الظلم والاحتلال”.

واعتبر المفتي عبد الله ان “قيادة القطاع الغربي في القوة الايطالية لها ميزة عن غيرها من باقي الكتائب الاخرى في اليونيفيل وهي الانفتاح على الناس”، ورأى ان “اللقاء الروحي مع رجال الدين باليونيفيل يسعى دائما لايصال الصوت الحر الى العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام