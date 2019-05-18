لبنان: اصابة 3 أطفال في حريق داخل منزل في قعقعية الجسر الجنوبية

أصيب ثلاثة أطفال من التابعية السورية بحروق بالغة في الجسم بحريق اصاب منزلهم في بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حريقا اندلع في غرفة تقطنها عائلة سورية في منطقة قعقعية الجسر في الجنوب، حيث كان الوالد والوالدة خارج المنزل، الأمر الذي أدى الى إصابة أطفالهما الثلاثة بحروق بالغة في الجسم، وتم نقلهم بسيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي”.

وتابعت الوكالة “ثم عملت عناصر من الدفاع المدني في كفرصير بالتعاون مع كشافة الرسالة على إخماد الحريق”، واضافت “على الفور، حضرت الى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام