لبنان: اصابة 3 أطفال في حريق داخل منزل في قعقعية الجسر الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2019 - 14:35

لبنان: اصابة 3 أطفال في حريق داخل منزل في قعقعية الجسر الجنوبية

منذ 8 mins 18 May، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

أصيب ثلاثة أطفال من التابعية السورية بحروق بالغة في الجسم بحريق اصاب منزلهم في بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حريقا اندلع في غرفة تقطنها عائلة سورية في منطقة قعقعية الجسر في الجنوب، حيث كان الوالد والوالدة خارج المنزل، الأمر الذي أدى الى إصابة أطفالهما الثلاثة بحروق بالغة في الجسم، وتم نقلهم بسيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي”.

وتابعت الوكالة “ثم عملت عناصر من الدفاع المدني في كفرصير بالتعاون مع كشافة الرسالة على إخماد الحريق”، واضافت “على الفور، حضرت الى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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