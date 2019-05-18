قوى الامن: توقيف متهم بجرم سرقة سيارات على مدخل مخيم صبرا

أوقفت قوة من قوى الامن الداخلي في لبنان أحد المطلوبين بعدو بلاغات القضائية بجرائم مختلفة وهو ايضا من اصحاب السوابق الجنائية.

وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها إنه “بتاريخ 16/05/2019 ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة والمكثفة وفي عملية نوعية خاطفة وسريعة على مدخل مخيم صبرا، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: – م. ط. (مواليد عام 1982، فلسطيني)”.

وتابع البيان “بالتحقيق معه، اعترف الموقفو بسلب وسرقة 6 سيارات من محافظة جبل لبنان كان قد عثر عليها المكتب وسلمها لأصحابها بتواريخ سابقة”، واضاف “تبين أنه من اصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب 6 بلاغات بجرائم سلب وسرقة سيارات”، ولفت الى ان “التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام