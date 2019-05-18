باسيل: أي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2019 - 14:35

باسيل: أي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع

منذ 49 mins 18 May، 2019
جبران باسيل
لبنان

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل ان “أي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع”.

وقال باسيل في جولة له في الكورة شمال لبنان السبت “نسعى لدولة مدنية في لبنان يتساوى فيها المسلمين والمسيحيين في الحقوق والواجبات لاننا سنبقى دوما في صراع مستمر في الطائفية يربح واحد منا اليوم ويخسر غدا والعكس صحيح”.

ورأى باسيل ان “ما يميزنا كلبنانيين هو العيش معا والاختلاف مع بعض وثم الاتفاق مع بعض”، وتابع “كل اللبنانيين مظلومون بسبب السياسات الاقتصادية المعتمدة في لبنان من سنين، لذلك ستسمعون صوتنا اكثر من غيرنا وعندما تنتهي هذه المرحلة ستفهمون ماذا فعلنا لتنتهي الازمة التي ستطال كل الناس مسيحيين ومسلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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