حراك المتعاقدين: للمشاركة في التحرك المطلبي الاثنين

دعا حراك المتعاقدين، جميع المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان الى “المشاركة الوطنية المطلبية في الاعتصام المطلبي عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل أمام وزارة التربية احتجاجا واستنكارا لهتك حقوق المتعاقدين في عدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، المراقبة، التثبيت، الضمان، وبدل النقل”.

وطالب بـ “فتح اوسع جبهة للنضال تضم كافة المتعاقدين كرد فعل امام التحديات المفروضة علينا من قبل السلطة وغيرها من الظالمين”، مؤكدا “التنسيق مع كافة المكونات خدمة لمطالبه، ومع المتعاقدين خدمة لمصلحة كل متعاقد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام