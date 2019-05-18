الطقس غدا الاحد غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاحد غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتكون للضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط لتحل مكانها كتل هوائية معتدلة لليومين المقبلين.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: غائم جزئيا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح من حين لاخر.

– الأحد: غائم جزئيا، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الإثنين: غائم جزئيا، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، و تنشط الرياح من حين لاخر.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 13 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الارز من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من الى كم/س.

– الانقشاع: متوسط

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية