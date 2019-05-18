ترامب يمهل الاتحاد الأوروبي واليابان ستة أشهر للتفاوض حول قطاع السيارات

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الاتحاد الأوروبي واليابان ستة أشهر للتفاوض حول اتفاق تجاري لقطاع السيارات، وإلا سيفرض رسوما جمركية إضافية يمكن أن تلحق ضررا بنمو الاقتصاد العالمي.

وقال البيت الأبيض “إذا لم يتم إبرام اتفاقات كهذه خلال 180 يوما فسيسمح للرئيس باتخاذ إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية لتصحيح الواردات والقضاء على التهديد الذي تشكله السيارات المستوردة للأمن القومي”.

وأوضح دونالد ترامب أن “الاتحاد الأوروبي يعاملنا بطريقة أسوأ من الصين”، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء فيه “هي أصغر فقط” من الصين.

وأضاف “إنهم يرسلون سيارات مرسيدس بنز (إلى الولايات المتحدة) مثل قطع الحلوى”.

وردا على هذه التصريحات، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع واشنطن بشأن “اتفاق تجاري محدود، يشمل السيارات”.

وستلتقي مالستروم الأسبوع المقبل في باريس الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر الذي كلفه ترامب إجراء المفاوضات، وستطلع وزراء التجارة في دول الاتحاد على نتائج مفاوضاتها في اجتماع في 27 أيار/مايو في بروكسل.

ورحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بهذه المهلة التي تسمح بتجنب “تفاقم النزاع التجاري حاليا”.

وهدف واشنطن واضح وهو خفض واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية، وفتح الأسواق للسيارات الأميركية بشكل أوسع.

وكان وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الذي كلف في أيار/مايو 2018 إجراء تحقيق حول قطاع السيارات، سلم دونالد ترامب نتائج هذا التحقيق في شباط/فبراير، وكان لدى ترامب مهلة تنتهي السبت ليتخذ قرارا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية