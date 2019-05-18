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May 18 2019 - 13:03

ترامب ينفي وجود خلاف مع مساعديه بشأن إيران

منذ 1 ساعة 18 May، 2019
دونالد ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود أي خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد، خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايك بومبيو.
ووصف ترامب، أمس الجمعة، تقارير إخبارية ادعت أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه من أنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران، وصفها بأنها “هراء”.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس الماضي، إن ترامب أبلغ مستشاريه ومنهم القائم بأعمال وزير الحرب باتريك شاناهان بأنه لا يريد الدخول في حرب مع إيران.

المصدر: رويترز

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