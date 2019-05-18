مقنع مسلح يسطو على بنك سوريا ولبنان في صيدا ويسرق 15 مليون ليرة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحا اقدم مجهول مقنع ومسلح على دخول بنك سوريا ولبنان عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا على كسر الزجاج عند الكونتوار وإفراغ صندوق فيه حوالى الـ 15 مليون ليرة وفر على دراجة عند الطريق البحري.

وفي اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام قال مدير البنك عبد الأحد البيضاوي “ان الموظفين صباحا تفاجأوا بشخص مقنع يدخل البنك صباحا لدى بدء مزاولتنا العمل وتوجه عندالكونتوار حيث تجلس احدى الموظفات قبل ان يكسر الزجاج مهددا بسلاحه وقام بإفراغ صندوق فيه حوالى الـ 15 مليون ليرة ومن ثم فر الى خارج البنك ويستقل دراجة كهربائية”.

وعلى الفور حضرت الأجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث يجري مراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة هوية السارق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام