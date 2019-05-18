معاريف: عيوب “القبة الحديدية”… تدفع للبحث عن نظام بديل

اعلنت صحيفة “معاريف الاسرائيلية” انه بسبب عيوب “القبة الحديدية”التي ظهرت خلال الجولة الأخيرة مع غزة، دفعت مؤسسة “الجيش” الى التفكير من جديد بدرس تطوير نظام ليزر كوسيلة لاعتراض الصواريخ، خاصة أن تكلفة صاروخ “القبة” كبير يبلغ حولي 70 ألف دولار ويمتلك “الجيش” 10 بطاريات “قبة” فقط إحداها احتياط ولا تكفي لاعتراض عشرات الصواريخ التي تطلق في آن واحد، وخلال الجولة الأخيرة أطلقت حماس والجهاد 700 صاروخ منها 117 أطلقت في أقل من ساعة بعضها استهدف بطاريات “القبة” نفسها، وهذا يدل على الأداء الرائع والتحكم والتنسيق بينهم لإصابة أهداف أكثر وتعطيل نظام “القبة” أيضاً.

المصدر: اعلام العدو