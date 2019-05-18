مشروبات ضارة بالصحة عليك تجنبها

قبل تناول المشروبات، يجب أن تتأكد من أنها لا تسبب أضرار على الصحة، فهناك مشروبات لا يجب أن تكثر منها، كما أن بعض الإضافات للمشروبات تجعلها غير امنة على الجسم.

تعرف على أبرز المشروبات التي يمكن أن تؤثر على الصحة بالسلب:

1-المشروبات الغازية: من أكثر المشروبات التي تسبب العديد من الأضرار بالجسم، فتسبب زيادة الوزن، كما أنها تحتوي على كميات سكريات كبيرة الذي يتحول إلى دهون، ويؤدي إلى رفع مقاومة الانسولين بالجسم. فيمكن أن تتسبب المشروبات الغازية في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وكذلك أمراض القلب.

أيضاً تؤثر المشروبات الغازية على صحة الأسنان، فتجعلها أكثر عرضة للتسوس.

2-العصائر المحلاة: إن أي مشروب طبيعي مفيد سيتحول إلى مشروب ضار بمجرد إضافة السكر إليه، حيث أن السكريات لها تأثيرات خطيرة على الصحة، ولذلك يجب تناول العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر إليها للحصول على فوائدها دون الإضرار بالصحة. كما أن العصائر المعلبة يضاف إليها مواد حافظة غير امنة، ولذلك لا ينصح أن يتناولها الأطفال الصغار، والأفضل هو صنع العصائر الطازجة في المنزل.

3-الشاي المثلج المحلى: للشاي المثلج فوائد كبيرة على الصحة كونه يحتوي على مضادات الأكسدة، ولكن إضافة السكر بكميات كبيرة إليه يلغي فوائده الصحية، ويجعله من أكثر المشروبات الضارة. عادةً ما تضاف كميات كبيرة من السكر إلى الشاي المثلج، ولذلك فإن اختيار النوع الخالي من السكر سيكون حل مثالي للحصول على فوائده دون الإضرار بالصحة.

4-مشروبات الطاقة: تساعد مشروبات الطاقة في زيادة اليقظة والتنبيه، وهذا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، والذي يؤدي لأضرار عديدة على الصحة، كونه يسبب ارتفاع هرمون التوتر بالجسم، ويمكن أن يؤدي للإصابه بارتفاع ضغط الدم. كما أن مشروبات الطاقة عادةً ما تكون محلاة بكميات كبيرة من السكر.

5-مشروبات الزبادي المحلاة: يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي تساعد في تكوين البكتيريا المفيدة بالجسم، ولذلك ينصح بتناول كوب من الزبادي يومياً، ولكن يشترط أن يخلو من السكريات. فهناك العديد من مشروبات الزبادي المحلاة والمتوفرة في الأسواق، تسبب الكثير من الأضرار، ويمكن إستبدال السكر بالعسل لتحلية الزبادي.

6-المشروبات المثلجة: تساعد المشروبات المثلجة في تقليل الشعور بحرارة الطقس، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الحلق، كما أنها غنية بمكسبات الطعم والألوان الصناعية التي تضر بالحة. ولذلك ينصح بعدم الإكثار من المشروبات المثلجة واستبدالها بالمشروبات الباردة.

وعادةً ما تحتوي المشروبات المثلجة على مستويات مرتفعة من السكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

7-القهوة: للقهوة فوائد عديدة على الصحة، وتتحول هذه الفوائد إلى أضرار في حالة الإفراط في تناولها، فعلى الرغم من فائدتها لصحة القلب، ولكن الإكثار منها يسبب سرعة خفقان القلب ورفع مستوى الكوليسترول في الدم، وخاصةً إذا كانت تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

كما أن القهوة تحفز الجسم لإفراز الكالسيوم في البول، وبالتالي تنخفض كثافة العظام بالجسم، وتزداد فرص الإصابة بهشاشة العظام. أيضاً تتسبب مشروبات القهوة المضاف لها الكريمة في زيادة الدهون بالجسم.

المصدر: ويب طب