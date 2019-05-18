المغرب: “لم نُدل بأي تصريح عن الجزائر”

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن يكون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أدلى بأي تصريح عن التطورات السياسية في الجزائر.

وقال الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العثماني “لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية”.

وأضاف مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة اكتفى بالتعبير عن أمنيته بفتح الحدود بين البلدين، وذلك في حديث خاص على هامش مائدة إفطار.

وأوردت مواقع إخبارية في وقت سابق أن العثماني أعرب عن أمله “في أن يكون أول قرار لحكام الجزائر الجدد، هو فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ سنة 1994″، قبل أن تنفي الحكومة المغربية هذه الأخبار اليوم.

المصدر: وكالات