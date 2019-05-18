البرلمان الألماني يقر مشروع قانون يدين حركة المقاطعة

أقرّ البوندستاغ (البرلمان الألماني)، الجمعة، مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS)، حركة “مناهضة للساميّة”، ويدعو حكومة بلاده إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي “حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها”.

ومن المقرّر أن يؤدي القرار إلى مراجعة الحكومة الألمانيّة لتمويل مشاريع يشارك فيها مناصرون وداعمون لحركة المقاطعة.

ودعم مشروع القانون حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزّعمه المستشارة الألمانيّة، أنجيلا ميركل، والحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب ألمانيا القومي الديمقراطي.

وجاء في مشروع القانون أنه “على ضوء اعتراف البرلمان الألماني بأهميّة العداء للاساميّة، وباعتبار نفي حقّ إسرائيل في الوجود شكلا من أشكاله، فإن على ألمانيا أن تدين حركة المقاطعة بشدّة”.

ونشر عدد من نواب حزب الخضر، قبيل الاقتراع، تصريحًا جاء فيه أنهم “بالإضافة إلى دعمهم مشروع القانون، فإنهم ملتزمون بحريّة التعبير”، ردًا على انتقادات من الجالية الفلسطينيّة وأخرى من أكاديميين ألمان عارضوا تشريع القانون.

المصدر: فلسطين اليوم