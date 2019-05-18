سفارة أنقرة بواشنطن: على الجميع احترام قرارات القضاء التركي

شددت سفارة أنقرة لدى واشنطن، يوم الجمعة، على أن تركيا بلد ديمقراطي وأنه على الجميع احترام قرارات قضائها المستقل.

وجاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، ردا على “تدخل” المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في قرار القضاء التركي تمديد حبس الموظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول، متين طوبوز.

وقال البيان إن “تركيا بلد ديمقراطي تحكمه سيادة القانون، ويجب على الجميع احترام قرارات القضاء المستقل”.

وأضاف أن “مبادرات التأثير على الإجراءات القضائية لا تساعد العملية القضائية”.

ونشرت أورتاغوس، يوم الخميس، تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “نتيجة جسلة المرافعة التي جرت، الخميس، في تركيا مخيبة للآمال”.

وأضافت: “لم نر دليلا موثوقا على وجود أي مخالفات، مع ذلك سيستمر سجن طوبوز. مرة أخرى، نشجع السلطات التركية على حل هذه المسألة بسرعة وشفافية ونزاهة”.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز، بالمدعي العام السابق الفار، زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة “فتح الله غولن”، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة، في 15 يوليو 2016.

المصدر: وكالات