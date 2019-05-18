كراكاس تشكر النروج لدعمها “حوارا” فنزويليا

توجهت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالشكر للنروج الجمعة لدعمها “حوارا” مع المعارضة في مسعى لحل الأزمة في فنزويلا.

وكتب وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا على موقع تويتر أن “الرئيس نيكولاس مادورو والثورة البوليفارية يعبران عن امتنانهما للنروج لدعمها حوارا من أجل السلام والسيادة”.

ويعد هذا التصريح الأول لمسؤول فنزويلي يؤكد فيه إجراء محادثات في النروج، وأعلنت أوسلو صباح الجمعة وجود “اتصالات أولية” مع الطرفين في إطار “مرحلة استطلاعية”.

وقالت وزارة الخارجية النروجية في بيان إن “النروج تهنىء الأطراف المعنيين بجهودهم، ونعيد تأكيد رغبتنا في مواصلة دعم البحث عن حل سياسي للبلد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية